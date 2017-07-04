Матч завершен
Бальцан
Бальзан
3:3
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
4 июля 2017, 18:45 МСК
4.07.2017, 18:45 МСК
вторник
Составы