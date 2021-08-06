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Футбол
Календарь
Таблица
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Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Андрей Лунев
Россия
Англия
Дания
Италия
Нидерланды
Украина
Испания
Португалия
Бельгия
Франция
Швейцария
Спартак
Арсенал
Барселона
Зенит
Бавария
Ювентус
Манчестер Сити
Ливерпуль
Краснодар
Челси
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
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Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Англия
Криштиану Роналду
Дания
Италия
РПЛ
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Лига чемпионов
Игорь Акинфеев
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Кубок Германии
Вюрцбургер Кикерс VS Фрайбург
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Вюрцбургер Кикерс - Фрайбург: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Вюрцбургер Кикерс
Вюрцбург
-:-
Вюрцбургер Кикерс - Фрайбург: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Фрайбург
Фрайбург
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
6 авг. 2021, -:- МСК
6.08.2021, -:- МСК
пятница
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Вюрцбургер Кикерс
мин
1
Гифер
Фабиан Гифер
34
Frank Ronstadt
Frank Ronstadt
6
Tobias Kraulich
Tobias Kraulich
12
Patrick Sontheimer
Patrick Sontheimer
29
David Kopacz
David Kopacz
9
Dominic Baumann
Dominic Baumann
11
Saliou Sané
Saliou Sané
28
Arne Feick
Arne Feick
5
Leroy Kwadwo
Leroy Kwadwo
38
Robert Herrmann
Robert Herrmann
22
Daniel Hägele
Daniel Hägele
Запасные
23
Флеккер
Флориан Флеккер
-
17
Umut Unlu
Umut Unlu
-
19
Douglas
Douglas
-
25
Dominik Meisel
Dominik Meisel
-
10
Keanu Staude
Keanu Staude
-
8
Vladimir Nikolov
Vladimir Nikolov
-
Фрайбург
мин
26
Флеккен
Марк Флеккен
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
5
Гульде
Мануэль Гульде
3
Линхарт
Филипп Линхарт
7
Шмид
Джонатан Шмид
17
Кеблер
Лукас Кеблер
32
Грифо
Винченцо Грифо
27
Хефлер
Николас Хефлер
8
Сантамария
Батист Сантамария
19
Хаберер
Яник Хаберер
18
Петерсен
Нильс Петерсен
Запасные
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
-
23
Хайнц
Доминик Хайнц
-
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
-
14
Тиль
Гус Тиль
-
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
-
29
Чон
У Ен Чон
-
36
Кайтель
Янник Кайтель
-
11
Демирович
Эрмедин Демирович
-
9
Хелер
Лукас Хелер
-
Главный тренер
Кристиан Штрайх
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Гляньте на уникального форварда Бундеслиги: он каждый год уничтожает одну и ту же команду
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#Бундеслига
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Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
#Джошуа Зиркзее
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03 сентября 2020, 20:09
В Берлине загорелся поезд с фанатами, их забрали переночевать в VIP на стадион соперника
22 октября 2019, 19:23