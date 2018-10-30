Вехен - Гамбург: 30 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Вехен
Висбаден
0:3

Вехен - Гамбург: 30 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
30 окт. 2018, 22:45 МСК
30.10.2018, 22:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Гамбург
мин
12
Том
Микель Том
24
Сакаи
Готоку Сакаи
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
4
ван Дронгелен
Рик ван Дронгелен
8
Холтби
Льюис Холтби
16
Яньичич
Василие Яньичич
Запасные
1
Поллерсбек
Юлиан Поллерсбек
-
31
Ферати
Арианит Ферати
-
23
Самперио
Хаиро Самперио
-
10
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:45
Вехен
0 : 3
Гамбург
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:45
Вехен
0
Гамбург
3

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