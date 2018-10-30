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Кубок Германии
Вехен VS Гамбург
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Вехен - Гамбург: 30 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Вехен
Висбаден
0:3
Вехен - Гамбург: 30 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
30 окт. 2018, 22:45 МСК
30.10.2018, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Гамбург
мин
12
Том
Микель Том
24
Сакаи
Готоку Сакаи
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
4
ван Дронгелен
Рик ван Дронгелен
8
Холтби
Льюис Холтби
16
Яньичич
Василие Яньичич
Запасные
1
Поллерсбек
Юлиан Поллерсбек
-
31
Ферати
Арианит Ферати
-
23
Самперио
Хаиро Самперио
-
10
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
22:45
Вехен
0 : 3
Гамбург
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
22:45
Вехен
0
Гамбург
3
Новости
Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка
#Кубок Германии
14 сентября 2020, 23:35
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
#Слободан Райкович
06 августа 2020, 19:35
«Гамбург» проиграл 1:5, хотя для стыков за Бундеслигу хватало ничьей
#Гамбург
28 июня 2020, 21:02
Удивительная жизнь Марселя Янсена: закончил карьеру в 29, потому что «Гамбург» не продлил с ним контракт, через 4 года стал его президентом
#Марсель Янсен
31 марта 2020, 11:33
Парень из «Гамбурга» подменил имя и возраст, чтобы его не депортировали. Теперь все раскрылось
#Гамбург
09 августа 2019, 13:50
#
Новости матча
Холанд забил 25 голов в первых 25 матчах в Бундеслиге – это рекорд
10 января, 10:59
Подравшийся с фанатом игрок «Гамбурга» дисквалифицирован на несколько матчей
18 сентября 2020, 16:22