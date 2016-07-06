Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
2:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Флора
Таллин
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
6 июля 2016, 20:00 МСК
6.07.2016, 20:00 МСК
среда
Составы
Флора
мин
-
Мунтари
Салли Мунтари
90
-
Тоом
Маит Тоом
90