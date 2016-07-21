Матч завершен
Европа
Гибралтар
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
АИК
Стокгольм
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 20:00 МСК
21.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
АИК
мин
35
Карльгрен
Патрик Карльгрен
90