Матч завершен
Европа
Гибралтар
1:3
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
4 июля 2017, 20:30 МСК
4.07.2017, 20:30 МСК
вторник
Составы