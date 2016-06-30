Матч завершен
Европа
Гибралтар
2:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Пюник
Ереван
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 19:30 МСК
30.06.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
Пюник
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90