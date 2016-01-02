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Кубок Франции
Шамбли VS Реймс
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Шамбли - Реймс: 02 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Шамбли
Шамбли
4:1
Шамбли - Реймс: 02 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Реймс
Реймс
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
2 янв. 2016, 20:00 МСК
2.01.2016, 20:00 МСК
суббота
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Матч окончен 4:1
Прошлые матчи
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
20:00
Шамбли
4 : 1
Реймс
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
20:00
Шамбли
4
Реймс
1
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