Матч завершен
Корк Сити
Корк
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
АЕК
Ларнака
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
13 июля 2017, 21:45 МСК
13.07.2017, 21:45 МСК
четверг
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