Матч завершен
Корк Сити
Корк
4:2
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Левадия
Таллин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
6 июля 2017, 21:45 МСК
6.07.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы