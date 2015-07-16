Матч завершен
Строгино
Москва
0:0
( 7 : 8)
Матч завершен
Домодедово
Москва
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
16 июля 2015, 19:00 МСК
16.07.2015, 19:00 МСК
четверг
Составы