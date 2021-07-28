Звезда - Тверь: 28 июля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Звезда
Санкт-Петербург
1:0

Звезда - Тверь: 28 июля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Тверь
Тверь
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
28 июля 2021, 16:00 МСК
28.07.2021, 16:00 МСК
среда
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Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
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