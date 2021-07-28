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Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Леон Горецка
Неймар Да Силва
Федор Смолов
Артем Дзюба
Дмитрий Живоглядов
Александр Селихов
Сергей Терехов
Алексей Миранчук
Мануэль Нойер
Россия
Иран
Бразилия
Польша
Хорватия
Англия
Шотландия
Италия
Нидерланды
Словакия
Дания
Тоттенхэм
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Локомотив
Кельн
Барселона
Бавария
ЦСКА
Реал
Рубин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Лига чемпионов
РПЛ
Евро-2020
Тоттенхэм
Валерий Карпин
Лионель Месси
Зенит
Спартак
Леон Горецка
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
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Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
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Лучшие тексты
Материалы
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Кубок России
Звезда VS Тверь
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Звезда - Тверь: 28 июля 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Звезда
Санкт-Петербург
1:0
Звезда - Тверь: 28 июля 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Тверь
Тверь
Кубок России, 1/128 финала
Кубок России,
1/128 финала
Россия
28 июля 2021, 16:00 МСК
28.07.2021, 16:00 МСК
среда
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Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
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