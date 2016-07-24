Звезда - Сочи: 24 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Звезда
Санкт-Петербург
0:1

Звезда - Сочи: 24 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
24 июля 2016, 17:00 МСК
24.07.2016, 17:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
27
Заика
Кирилл Заика
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
23
Мевля
Миха Мевля
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
45
Миладинович
Иван Миладинович
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
17
Мостовой
Андрей Мостовой
29
Заболотный
Антон Заболотный
91
Кокорин
Александр Кокорин
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
-
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
90
Шакуро
Павел Шакуро
-
26
Калугин
Никита Калугин
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
94
Лагатор
Душан Лагатор
-
10
Полоз
Дмитрий Полоз
-
87
Карапетян
Александр Карапетян
-
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

24.07.2016 24 июля 2016 вс 17:00
Звезда
0 : 1
Сочи
24.07.2016 24 июля 2016 вс 17:00
Звезда
0
Сочи
1

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