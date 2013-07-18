Кукеси - Сараево: 18 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Кукеси
Кукес
3:2
Первый матч 0:0

Кукеси - Сараево: 18 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сараево
Сараево
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
18 июля 2013, 20:30 МСК
18.07.2013, 20:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Кукеси
мин
23
Мусолли
Бесар Мусолли
Сараево
мин
6
Лазич
Дарко Лазич
26
Сербечич
Бесим Сербечич

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 22:00
Сараево
0 : 0
Кукеси
25.07.2013 25 июля 2013 чт 22:00
Сараево
0
Кукеси
0
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:30
Кукеси
3 : 2
Сараево
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:30
Кукеси
3
Сараево
2

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