Матч завершен
Кукеси
Кукес
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Баяла 56
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2017, 20:30 МСК
19.07.2017, 20:30 МСК
среда
Составы
Шериф
мин
-
Баяла
Сирил Баяла
56'
56'
90