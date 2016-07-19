Матч завершен
ОФК Титоград
Подгорица
Стекеленбург 48
0:3
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Уоллас 39
Уоллас 64
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2016, 21:45 МСК
19.07.2016, 21:45 МСК
вторник
Составы
ОФК Титоград
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
48'
48'
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
Лудогорец
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Уоллас
Ли Уоллас
39'
64'
39', 64'
90
27
Моци
Козмин Моци
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
Запасные
30
Препелицэ
Андрей Препелицэ
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру