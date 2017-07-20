Матч завершен
ОФК Титоград
Подгорица
0:3
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Штурм
Грац
Алар 46
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 21:30 МСК
20.07.2017, 21:30 МСК
четверг
Составы
ОФК Титоград
мин
-
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
Штурм
мин
-
Алар
Дени Алар
46'
46'
90