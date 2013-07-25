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Чихура VS Тун
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Чихура - Тун: 25 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Чихура
Сачхере
1:3
Первый матч 0:2
Чихура - Тун: 25 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Тун
Тун
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
25 июля 2013, 19:00 МСК
25.07.2013, 19:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Тун
мин
1
Февр
Гийом Февр
39
Йосс
Свен Йосс
34
Суттер
Никола Суттер
5
Хавенаар
Никки Хавенаар
31
Гларнер
Стефан Гларнер
17
Хефти
Ниас Хефти
10
Стильхарт
Базиль Стильхарт
20
Каблан
Крис Каблан
27
Кастроман
Мигель Кастроман
13
Рапп
Симоне Рапп
6
Фаткич
Кенан Фаткич
Запасные
30
Хирцель
Андреас Хирцель
-
14
Гелми
Рой Гелми
-
4
Родригес
Мигель Родригес
-
21
Васич
Урош Васич
-
20
Мунси
Ридж Мунси
-
37
Саланович
Деннис Саланович
-
35
Хунцикер
Николас Хунцикер
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
25.07.2013
25 июля 2013
чт
19:00
Чихура
1 : 3
Тун
25.07.2013
25 июля 2013
чт
19:00
Чихура
1
Тун
3
18.07.2013
18 июля 2013
чт
20:30
Тун
2 : 0
Чихура
18.07.2013
18 июля 2013
чт
20:30
Тун
2
Чихура
0
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