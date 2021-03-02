Матч перенесен
Регенсбург
Регенсбург
0:0
Матч перенесен
Вердер
Бремен
Кубок Германии, 1/4 финала

Кубок Германии,

1/4 финала

Германия
2 марта 2021, 20:30 МСК
2.03.2021, 20:30 МСК
вторник
Составы