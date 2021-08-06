Виллинген 08 - Шальке-04: 06 августа 2021 смотреть онлайн

Виллинген 08
Виллинген
-:-

Виллинген 08 - Шальке-04: 06 августа 2021 смотреть онлайн

Шальке-04
Гельзенкирхен
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
6 авг. 2021, -:- МСК
6.08.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
Виллинген 08
1 : 4
Шальке-04
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
Виллинген 08
1
Шальке-04
4

Новости

Игроки «Шальке» ночью убегают от злых фанатов, которые швыряют яйца, матерятся и бьют. Это все вылет из Бундеслиги
#Шальке
21 апреля, 16:39
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
01 октября 2020, 11:40
«Бавария» опять напихала 8: Сане смеялся, Левандовски раздавал пасы рабоной, забивал даже подросток
#Бавария
19 сентября 2020, 00:15
Ибишевич в «Шальке» отказался от всей зарплаты. Будет жить только на бонусы от достижений
#Ведад Ибишевич
04 сентября 2020, 21:56
Зачем «Ювентус» покупает Маккенни? Объясняют эксперты
#Уэстон Маккенни
29 августа 2020, 12:00
Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
#Бундеслига
15 мая 2020, 20:15
# Новости матча
«Шальке» вылетел из Бундеслиги
21 апреля, 00:26
«Шальке» обыграл «Аугсбург» – это первая победа клуба с 9 января
11 апреля, 19:12
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
02 февраля, 01:07