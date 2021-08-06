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Материалы
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Андрей Лунев
Россия
Англия
Дания
Италия
Нидерланды
Украина
Испания
Португалия
Бельгия
Франция
Швейцария
Спартак
Арсенал
Барселона
Зенит
Бавария
Ювентус
Манчестер Сити
Ливерпуль
Краснодар
Челси
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Англия
Криштиану Роналду
Дания
Италия
РПЛ
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Лига чемпионов
Игорь Акинфеев
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Кубок Германии
Виллинген 08 VS Шальке-04
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Виллинген 08 - Шальке-04: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Виллинген 08
Виллинген
-:-
Виллинген 08 - Шальке-04: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
6 авг. 2021, -:- МСК
6.08.2021, -:- МСК
пятница
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Шальке-04
мин
36
B. Idrizi
B. Idrizi
1
Ферманн
Ральф Ферманн
24
Очипка
Бастиан Очипка
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
26
Сане
Салиф Сане
31
Беккер
Тимо Беккер
41
Флик
Флориан Флик
25
Арит
Амин Арит
38
Айдын
Мехмет Айдын
18
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
43
Хопп
Мэттью Хопп
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
2
Лудевиг
Килиан Лудевиг
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
9
Раман
Бенито Раман
-
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
-
49
Vasilios Pavlidis
Vasilios Pavlidis
-
19
Ezeh Brooklyn
Ezeh Brooklyn
-
15
Henning Matriciani
Henning Matriciani
-
45
J. Kaparos
J. Kaparos
-
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Прошлые матчи
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
16:30
Виллинген 08
1 : 4
Шальке-04
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
16:30
Виллинген 08
1
Шальке-04
4
Новости
Игроки «Шальке» ночью убегают от злых фанатов, которые швыряют яйца, матерятся и бьют. Это все вылет из Бундеслиги
#Шальке
21 апреля, 16:39
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
01 октября 2020, 11:40
«Бавария» опять напихала 8: Сане смеялся, Левандовски раздавал пасы рабоной, забивал даже подросток
#Бавария
19 сентября 2020, 00:15
Ибишевич в «Шальке» отказался от всей зарплаты. Будет жить только на бонусы от достижений
#Ведад Ибишевич
04 сентября 2020, 21:56
Зачем «Ювентус» покупает Маккенни? Объясняют эксперты
#Уэстон Маккенни
29 августа 2020, 12:00
Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
#Бундеслига
15 мая 2020, 20:15
#
Новости матча
«Шальке» вылетел из Бундеслиги
21 апреля, 00:26
«Шальке» обыграл «Аугсбург» – это первая победа клуба с 9 января
11 апреля, 19:12
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
02 февраля, 01:07