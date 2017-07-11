Матч завершен
Хибернианс
Паола
0:3
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
11 июля 2017, 21:30 МСК
11.07.2017, 21:30 МСК
вторник
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