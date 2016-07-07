Матч завершен
Хибернианс
Паола
0:3
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Спартак
Трнава
Стекеленбург 58
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 21:00 МСК
7.07.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
Хибернианс
мин
-
Файлла
Клэйтон Файлла
90
Спартак
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
58'
58'
90