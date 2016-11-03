Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Деспотович 8
1:1
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Себа 30
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
3 нояб. 2016, 19:00 МСК
3.11.2016, 19:00 МСК
четверг
Орель Гринфилд
Орель Гринфилд
Главный Судья
Составы
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
10
Деспотович
Джордже Деспотович
8'
8'
82
25
Малый
Сергей Малый
90
14
Шитов
Игорь Шитов
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
5
Аничич
Марин Аничич
28
Кульбеков
Биржан Кульбеков
12
Наджарян
Геворг Наджарян
31
Жунусов
Абай Жунусов
71
Жакипбаев
Мади Жакипбаев
95
Алиев
Аманбол Алиев
Олимпиакос
мин
19
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
81
31
Леали
Никола Леали
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
36
Виана
Бруно Виана
90
45
Рецос
Панайотис Рецос
90
52
Мантатис
Георгиос Мантатис
64
28
Мартинш
Андре Мартинш
90
8
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
9
Кардосо
Оскар Кардосо
90
92
Себа
Себа
30'
30'
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
10
Домингес
Алехандро Домингес
18
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
4
Ромао
Алексис Ромао
32
Андруцос
Атанасиос Андруцос
99
Идейе
Браун Идейе