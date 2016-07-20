Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Бейсебеков 1
Аничич 31
Аничич 90
2:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Жальгирис
Вильнюс
Стекеленбург 57
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
20 июля 2016, 17:00 МСК
20.07.2016, 17:00 МСК
среда
Составы
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
55
5
Аничич
Марин Аничич
31'
90'
31', 90'
90
14
Шитов
Игорь Шитов
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
1'
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
Жальгирис
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
57'
57'
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
23
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
90