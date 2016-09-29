Матч завершен
Астана
Нур-Султан
0:0
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
29 сент. 2016, 18:00 МСК
29.09.2016, 18:00 МСК
четверг
Саймон Ли Эванс
Саймон Ли Эванс
Главный Судья
Составы
Астана
мин
6
Максимович
Неманья Максимович
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
25
Малый
Сергей Малый
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
14
Шитов
Игорь Шитов
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
84
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
10
Деспотович
Джордже Деспотович
75
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
85
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
28
Кульбеков
Биржан Кульбеков
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
13
Нургалиев
Азат Нургалиев
8
Тагыберген
Асхат Тагыберген
23
Твумаси
Патрик Твумаси
Янг Бойз
мин
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
82
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
24
Нуху
Касим Нуху
90
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
28
Закария
Денис Закария
90
31
Кубо
Юя Кубо
90
11
Фрай
Михаэль Фрай
81
10
Раве
Йорик Раве
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
43
Мбабу
Кевин Мбабу
32
Обексер
Линус Обексер
26
Бюрги
Николас Бюрги
19
Шик
Торстен Шик
34
Дуа
Квандво Дуа
51
Эбишер
Михел Эбишер