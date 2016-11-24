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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Аничич 59
Деспотович 84
2:1
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Эфрем 31
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
24 нояб. 2016, 19:00 МСК
24.11.2016, 19:00 МСК
четверг
Кевин Блом
Кевин Блом
Главный Судья
Составы
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
5
Аничич
Марин Аничич
59'
59'
90
14
Шитов
Игорь Шитов
77
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
81
6
Максимович
Неманья Максимович
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
10
Деспотович
Джордже Деспотович
84'
84'
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
25
Малый
Сергей Малый
28
Кульбеков
Биржан Кульбеков
13
Нургалиев
Азат Нургалиев
12
Наджарян
Геворг Наджарян
31
Жунусов
Абай Жунусов
АПОЭЛ
мин
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
35
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
5
Карлао
Карлао
90
23
Астис
Иньяки Астис
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
16
Винисиус
Винисиус
90
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
31'
31'
81
9
Де Камарго
Игор Де Камарго
63
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
11
Александру
Нектариос Александру
88
Брессан
Ренан Брессан
4
Артиматас
Костакис Артиматас
77
Вандер
Вандер
70
Янниотас
Яннис Янниотас