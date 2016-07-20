Матч завершен
Норрчепинг
Норрчепинг
Де Росси 57
Ниман 59
Де Росси 77
3:2
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Стекеленбург 36
де Ланлай 55
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
20 июля 2016, 20:15 МСК
20.07.2016, 20:15 МСК
среда
Составы
Норрчепинг
мин
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
57'
77'
57', 77'
90
-
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
-
Ниман
Кристоффер Ниман
59'
59'
90
19
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
Русенборг
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
36'
36'
90
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
5
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
90
23
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
90
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
2
Свенссон
Йонас Свенссон
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
68
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
9
Гюткьяер
Кристиан Гюткьяер
90
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
55'
55'
90
Запасные
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
18
Стамнестрё
Магнус Стамнестрё