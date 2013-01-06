Бур-ан-Бресс - Монпелье: 06 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бур-ан-Бресс
Перрона
1:2

Бур-ан-Бресс - Монпелье: 06 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
6 янв. 2013, 14:00 МСК
6.01.2013, 14:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

06.01.2013 06 янв. 2013 вс 14:00
Бур-ан-Бресс
1 : 2
Монпелье
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 14:00
Бур-ан-Бресс
1
Монпелье
2

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