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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Габала
Габала
Гурбанов 39
1:2
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Таннан 45
Берич 53
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
3 нояб. 2016, 21:00 МСК
3.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Габала
мин
6
Садыгов
Рашад Садыгов
84
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
17
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
90
10
Гурбанов
Руслан Гурбанов
39'
39'
90
27
Уикс
Тео Уикс
90
19
Озобич
Филип Озобич
90
9
Зенев
Сергей Зенев
61
32
Эюбов
Рашад Эюбов
65
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
34
Аббасов
Урфан Аббасов
13
Мусаев
Мурад Мусаев
7
Квеквескири
Ника Квеквескири
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
11
Маммадов
Асиф Маммадов
30
Франжич
Петар Франжич
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
11
Савье
Анри Савье
74
24
Перрен
Лоик Перрен
90
12
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
25
Малку
Кевин Малку
90
19
Погба
Флорентен Погба
90
17
Селнаэс
Оле Селнаэс
90
14
Верету
Жордан Верету
90
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
27
Берич
Роберт Берич
53'
53'
62
10
Таннан
Уссама Таннан
45'
45'
84
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
2
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
4
Лакруа
Лео Лакруа
5
Пажо
Венсан Пажо
35
Норден
Арно Норден
9
Ру
Нолан Ру
23
Содерлунд
Александер Содерлунд