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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Габала
Габала
Гурбанов 57
Зенев 62
2:3
Матч завершен
Майнц
Майнц
Муто 41
Кордоба 68
Озтюнали 78
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 сент. 2016, 18:00 МСК
29.09.2016, 18:00 МСК
четверг
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Габала
мин
9
Зенев
Сергей Зенев
62'
62'
90
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
44
Сантос
Рафаэль Сантос
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
86
17
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
90
19
Озобич
Филип Озобич
90
6
Садыгов
Рашад Садыгов
81
18
Дабо
Багали Дабо
90
10
Гурбанов
Руслан Гурбанов
57'
57'
81
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
34
Аббасов
Урфан Аббасов
13
Мусаев
Мурад Мусаев
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
21
Гусейнов
Роман Гусейнов
11
Маммадов
Асиф Маммадов
30
Франжич
Петар Франжич
Майнц
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
90
18
Бросински
Даниель Бросински
90
16
Белл
Штефан Белл
90
24
Бюссманн
Гаэтен Бюссманн
90
42
Хак
Александер Хак
90
27
Клеменс
Кристиан Клеменс
68
10
Малли
Юнус Малли
90
5
Родригес
Хосе Родригес
67
32
де Бласис
Пабло де Бласис
90
9
Муто
Йосинори Муто
41'
41'
84
Запасные
33
Хут
Янник Хут
26
Бунгерт
Нико Бунгерт
2
Донати
Джулио Донати
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
78'
45
Сердар
Суат Сердар
15
Кордоба
Йхон Кордоба
68'
21
Онисиво
Карим Онисиво