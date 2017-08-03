Матч завершен
Ружомберок
Ружомберок
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 81
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 21:45 МСК
3.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
20
Классен
Дэви Классен
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
9
Рамирес
Сандро Рамирес
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
15
Мартина
Куко Мартина
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
18
Бэрри
Гарет Бэрри
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
81'
11
Миральяс
Кевин Миральяс
31
Лукман
Адемола Лукман