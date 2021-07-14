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Валюр VS Динамо
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Валюр - Динамо: 14 июля 2021 смотреть онлайн
Валюр
Рейкьявик
-:-
-:-
Валюр - Динамо: 14 июля 2021 смотреть онлайн
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов,
1 раунд
14 июля 2021, -:- МСК
14.07.2021, -:- МСК
среда
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Валюр
мин
2
Саеварссон
Биркир-Мар Саеварссон
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
77
Барталсстову
Кай-Лео Барталсстову
Динамо
мин
40
Ливакович
Доминик Ливакович
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
6
Лауритсен
Расмус Лауритсен
32
Гвардиол
Йошко Гвардиол
13
Ристовски
Стефан Ристовски
99
Оршич
Мислав Оршич
5
Адеми
Ариян Адеми
97
Якич
Кристиян Якич
10
Майер
Ловро Майер
17
Иванушец
Лука Иванушец
21
Петкович
Бруно Петкович
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
-
33
Йосипович
Ренато Йосипович
-
22
Леовац
Марин Леовац
-
55
Перич
Дино Перич
-
19
Чабрая
Марьян Чабрая
-
30
Стоянович
Петар Стоянович
-
80
Атимвен
Ияйи Атимвен
-
26
Бертон
Робби Бертон
-
24
Толич
Марко Толич
-
38
Франьич
Бартол Франьич
-
27
Мишич
Йосип Мишич
-
20
Кастрати
Лирим Кастрати
-
Главный тренер
Дамир Кржнар
Новости
Вы не пропустите эту фамилию – хорват Йошко Гвардиол. Не, не родственник. Хотя прозвище в команде – Пеп
#Йошко Гвардиол
вчера, 02:16
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена
#Зоран Мамич
16 марта, 21:03
ЦСКА опять провалил группу. 4 раза за 5 лет
#ЦСКА
03 декабря 2020, 23:34
Переводчица на пресс-конференции ЦСКА не перевела слова Бистровича, разволновалась и вышла из зала
#ЦСКА
29 октября 2020, 15:01
Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался
#Виталий Лисакович
21 октября 2020, 23:10
На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну
#политика
13 мая 2020, 16:25
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Новости матча
Все результаты четвертьфиналов Лиги Европы. Хозяева не выиграли ни одного матча и проиграли в трех
09 апреля, 00:02
«Динамо» Загреб минимально уступило дома «Вильярреалу»
08 апреля, 23:59
Где смотреть матчи Лиги Европы 8 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция
08 апреля, 14:48
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
УЕФА поменял хозяина в первом матче «Тоттенхэма» и «Динамо» Загреб в Лиги Европы. Пара начнет игрой в Лондоне
01 марта, 19:49
«Краснодар» второй раз проиграл «Динамо» З и вылетел из Лиги Европы
26 февраля, 00:49