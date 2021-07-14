Валюр - Динамо: 14 июля 2021 смотреть онлайн

Валюр
Рейкьявик
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Валюр - Динамо: 14 июля 2021 смотреть онлайн

Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
14 июля 2021, -:- МСК
14.07.2021, -:- МСК
среда
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Валюр
мин
2
Саеварссон
Биркир-Мар Саеварссон
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
77
Барталсстову
Кай-Лео Барталсстову
Динамо
мин
40
Ливакович
Доминик Ливакович
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
6
Лауритсен
Расмус Лауритсен
32
Гвардиол
Йошко Гвардиол
13
Ристовски
Стефан Ристовски
99
Оршич
Мислав Оршич
5
Адеми
Ариян Адеми
97
Якич
Кристиян Якич
10
Майер
Ловро Майер
17
Иванушец
Лука Иванушец
21
Петкович
Бруно Петкович
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
-
33
Йосипович
Ренато Йосипович
-
22
Леовац
Марин Леовац
-
55
Перич
Дино Перич
-
19
Чабрая
Марьян Чабрая
-
30
Стоянович
Петар Стоянович
-
80
Атимвен
Ияйи Атимвен
-
26
Бертон
Робби Бертон
-
24
Толич
Марко Толич
-
38
Франьич
Бартол Франьич
-
27
Мишич
Йосип Мишич
-
20
Кастрати
Лирим Кастрати
-
Главный тренер
Дамир Кржнар

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