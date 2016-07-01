Матч завершен
Валюр
Рейкьявик
1:4
прошлый матч 0 : 6
Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
Вильчек 47
Вильчек 54
Стекеленбург 61
Стекеленбург 79
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
1 июля 2016, -:- МСК
1.07.2016, -:- МСК
пятница
Составы
Брондбю
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
61'
79'
61', 79'
90
-
Вильчек
Камиль Вильчек
47'
54'
47', 54'
90