Матч завершен
Валюр
Рейкьявик
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
6 июля 2017, 23:00 МСК
6.07.2017, 23:00 МСК
четверг
Составы