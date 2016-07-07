Матч завершен
Ордабасы
Шымкент
Стекеленбург 67
3:3
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Чукарички
Чукарички
Ари 10
Ари 14
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 15:00 МСК
7.07.2016, 15:00 МСК
четверг
Составы
Ордабасы
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
67'
67'
90
-
Толебек
Мардан Толебек
90
Чукарички
мин
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
-
Ари
Ари
10'
14'
10', 14'
90