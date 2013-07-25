Милсами - Шахтер: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Милсами
Оргеев
1:1
( 4 : 2)
Первый матч 1:1

Милсами - Шахтер: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2013, 18:00 МСК
25.07.2013, 18:00 МСК
четверг
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Предварительный состав

Милсами
мин
23
Болохан
Вадим Болохан
16
Антонюк
Александр Антонюк
21
Платика
Сергей Платика
Шахтер
мин
3
Матвейчик
Сергей Матвейчик
16
Баланович
Сергей Баланович
1
Климович
Андрей Климович
Запасные
6
Бурко
Игорь Бурко
-
29
Бодул
Дарко Бодул
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 18:00
Милсами
1(4) : 1(2)
Шахтер
25.07.2013 25 июля 2013 чт 18:00
Милсами
1(4)
Шахтер
1(2)
18.07.2013 18 июля 2013 чт 19:00
Шахтер
1 : 1
Милсами
18.07.2013 18 июля 2013 чт 19:00
Шахтер
1
Милсами
1

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