Матч завершен
Милсами
Оргеев
Болохан 47
1:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 20:00 МСК
18.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Милсами
мин
23
Болохан
Вадим Болохан
47'
47'
90
16
Антонюк
Александр Антонюк
90
21
Платика
Сергей Платика
90
Стяуа
мин
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
90
7
Коман
Флоринел Коман
90
Запасные
23
Попеску
Даниэль Попеску
21
Хора
Иоан Хора