Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
2:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Б36 Торсхавн
Торсхавн
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
29 июня 2017, 19:30 МСК
29.06.2017, 19:30 МСК
четверг
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