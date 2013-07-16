Фола - Динамо: 16 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Фола
Эш
0:5
Первый матч 0:1

Фола - Динамо: 16 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
16 июля 2013, 20:30 МСК
16.07.2013, 20:30 МСК
вторник
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Предварительный состав

Динамо
мин
5
Адеми
Ариян Адеми
66
Дилавер
Эмир Дилавер
21
Петкович
Бруно Петкович
30
Стоянович
Петар Стоянович
99
Оршич
Мислав Оршич
19
Мубандже
Франсуа Мубандже
14
Гояк
Амер Гояк
40
Ливакович
Доминик Ливакович
27
Моро
Никола Моро
7
Ольмо
Дани Ольмо
92
Кадзиор
Дамиан Кадзиор
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
-
8
Хайрович
Изет Хайрович
-
10
Майер
Ловро Майер
-
17
Иванушец
Лука Иванушец
-
36
Гира
Марко Гира
-
11
Гавранович
Марио Гавранович
-
16
Шитум
Марио Шитум
-

События

Матч окончен 0:5

Прошлые матчи

22.07.2015 22 июля 2015 ср 21:00
Фола
0 : 3
Динамо
22.07.2015 22 июля 2015 ср 21:00
Фола
0
Динамо
3
15.07.2015 15 июля 2015 ср 22:00
Динамо
1 : 1
Фола
15.07.2015 15 июля 2015 ср 22:00
Динамо
1
Фола
1
23.07.2013 23 июля 2013 вт 21:45
Динамо
1 : 0
Фола
23.07.2013 23 июля 2013 вт 21:45
Динамо
1
Фола
0
16.07.2013 16 июля 2013 вт 20:30
Фола
0 : 5
Динамо
16.07.2013 16 июля 2013 вт 20:30
Фола
0
Динамо
5

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