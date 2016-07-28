Матч завершен
Шкендия
Тетово
Ари 69
2:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Млада Болеслав
Млада-Болеслав
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 21:00 МСК
28.07.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
Шкендия
мин
-
Ари
Ари
69'
69'
90
4
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
90
Млада Болеслав
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90