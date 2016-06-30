Матч завершен
Шкендия
Тетово
Ари 68
2:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Краковия
Краков
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 22:00 МСК
30.06.2016, 22:00 МСК
четверг
Составы
Шкендия
мин
-
Ари
Ари
68'
68'
90
Краковия
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90