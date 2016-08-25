Матч завершен
Шкендия
Тетово
0:4
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Гент
Гент
Кулибали 60
Кулибали 69
Пербе 81
Нето 86
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 21:00 МСК
25.08.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
Шкендия
мин
-
Ионов
Алексей Ионов
90
4
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
90
Гент
мин
1
Ринне
Якоб Ринне
90
55
Гершон
Рами Гершон
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
47
13
Митрович
Стефан Митрович
90
10
Нето
Ренато Нето
86'
86'
90
14
Кумс
Свен Кумс
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
70
7
Кулибали
Калифа Кулибали
60'
69'
60', 69'
74
27
Саймон
Мозес Саймон
90
Запасные
20
Толен
Янник Толен
45
Асаре
Нана Асаре
70
Маттон
Томас Маттон
74
Пербе
Жереми Пербе
81'
11
Куйович
Эмир Куйович