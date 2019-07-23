Матч завершен
Санта-Колома
Санта-Колома
0:0
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2019, 21:00 МСК
23.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Санта-Колома
мин
2
Сан Николас
Мойсес Сан Николас
90
22
Рубио
Хесус Рубио
90
Запасные
18
Алаез
Жорди Алаез
21
Риера
Габриэль Риера
Астана
мин
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
44
Постников
Евгений Постников
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
90
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
9
Ротариу
Дорин Ротариу
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
77
Шомко
Дмитрий Шомко
19
Мубеле
Фирмин Мубеле
32
Джанга
Ранхело Джанга