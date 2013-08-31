Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Александр Головин
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
Англия
США
Косово
Испания
Ирландия
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
Локомотив
ЦСКА
Зенит
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Арсенал
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок России
Зенит-Ижевск VS Мордовия
Поделиться:
Зенит-Ижевск - Мордовия: 31 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит-Ижевск
Ижевск
1:1
( 3 : 4)
Зенит-Ижевск - Мордовия: 31 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
31 авг. 2013, 17:00 МСК
31.08.2013, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
Зенит-Ижевск
1(3) : 1(4)
Мордовия
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
Зенит-Ижевск
1(3)
Мордовия
1(4)
Новости
Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?
#Дамьен Ле Таллек
09 октября 2020, 14:28
«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
#
Новости матча
Директор «Мордовии» подтвердил: клуб лишится профессионального статуса и не сыграет в ПФЛ
05 августа 2020, 10:42