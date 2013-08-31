Зенит-Ижевск - Мордовия: 31 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-Ижевск
Ижевск
1:1
( 3 : 4)

Зенит-Ижевск - Мордовия: 31 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
31 авг. 2013, 17:00 МСК
31.08.2013, 17:00 МСК
суббота
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Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
Зенит-Ижевск
1(3) : 1(4)
Мордовия
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
Зенит-Ижевск
1(3)
Мордовия
1(4)

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