Матч завершен
Зенит-Ижевск
Ижевск
1:0
Матч завершен
Динамо
Киров
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
24 июля 2015, 17:00 МСК
24.07.2015, 17:00 МСК
пятница
Составы