Матч завершен
АЕК
Ларнака
5:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
29 июня 2017, 20:00 МСК
29.06.2017, 20:00 МСК
четверг
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