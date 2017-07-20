Матч завершен
АЕК
Ларнака
Толемесс 33
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Корк Сити
Корк
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 20:00 МСК
20.07.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
-
Тричковски
Иван Тричковски
90
-
Толемесс
Флориан Толемесс
33'
33'
90