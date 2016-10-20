Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
0:1
Матч завершен
Спарта
Прага
Пулькраб 71
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
20 окт. 2016, 20:00 МСК
20.10.2016, 20:00 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Хапоэль
мин
12
Хобан
Овидиу Хобан
73
1
Гореш
Давид Гореш
90
22
Мараньан
Лусио Мараньан
82
4
Витор
Мигел Витор
90
69
Корхут
Михай Корхут
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
7
Ради
Махаран Ради
68
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
24
Меликсон
Маор Меликсон
90
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
20
Таха
Лоай Таха
17
Охайон
Матан Охайон
15
Браун
Владимир Браун
16
Гадир
Мохаммад Гадир
14
Саар
Бен Саар
11
Бузагло
Маор-Бар Бузагло
Спарта
мин
33
Коубек
Томаш Коубек
90
22
Хользер
Даниэль Хользер
45
2
Мазух
Ондрей Мазух
90
25
Холек
Марио Холек
90
4
Караваев
Вячеслав Караваев
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
9
Докал
Борек Докал
90
28
Загустел
Ондржей Загустел
90
77
Кадлец
Вацлав Кадлец
90
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
90
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
3
Кадлец
Михал Кадлец
52
Кестль
Даниэль Кестль
43
Дудл
Вацлав Дудл
45
Гавелка
Филип Гавелка
21
Лафата
Давид Лафата
24
Пулькраб
Матей Пулькраб
71'