Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
США
Белоруссия
Новая Зеландия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
0:1
Матч завершен
Спарта
Прага
Пулькраб 71
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
20 окт. 2016, 20:00 МСК
20.10.2016, 20:00 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Хапоэль
мин
12
Хобан
Овидиу Хобан
73
1
Гореш
Давид Гореш
90
22
Мараньан
Лусио Мараньан
82
4
Витор
Мигел Витор
90
69
Корхут
Михай Корхут
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
7
Ради
Махаран Ради
68
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
24
Меликсон
Маор Меликсон
90
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
20
Таха
Лоай Таха
17
Охайон
Матан Охайон
15
Браун
Владимир Браун
16
Гадир
Мохаммад Гадир
14
Саар
Бен Саар
11
Бузагло
Маор-Бар Бузагло
Спарта
мин
33
Коубек
Томаш Коубек
90
22
Хользер
Даниэль Хользер
45
2
Мазух
Ондрей Мазух
90
25
Холек
Марио Холек
90
4
Караваев
Вячеслав Караваев
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
9
Докал
Борек Докал
90
28
Загустел
Ондржей Загустел
90
77
Кадлец
Вацлав Кадлец
90
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
90
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
3
Кадлец
Михал Кадлец
52
Кестль
Даниэль Кестль
43
Дудл
Вацлав Дудл
45
Гавелка
Филип Гавелка
21
Лафата
Давид Лафата
24
Пулькраб
Матей Пулькраб
71'