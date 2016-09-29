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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
0:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 сент. 2016, 20:00 МСК
29.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Стефан Юханнессон
Стефан Юханнессон
Главный Судья
Составы
Хапоэль
мин
1
Гореш
Давид Гореш
90
4
Витор
Мигел Витор
90
22
Мараньан
Лусио Мараньан
63
69
Корхут
Михай Корхут
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
20
Таха
Лоай Таха
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
7
Ради
Махаран Ради
80
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
24
Меликсон
Маор Меликсон
70
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
17
Охайон
Матан Охайон
12
Хобан
Овидиу Хобан
15
Браун
Владимир Браун
21
Шабтай
Ювал Шабтай
14
Саар
Бен Саар
11
Бузагло
Маор-Бар Бузагло
Саутгемптон
мин
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
85
42
Хэскет
Джейк Хэскет
35
4
Класи
Йорди Класи
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
2
Соареш
Седрик Соареш
24
Стивенс
Джек Стивенс
11
Тадич
Душан Тадич
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
18
Рид
Харрисон Рид
49
Оломола
Олуфела Оломола