Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Мараньан 58
Нвакаеме 71
Саар 90
3:2
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 13
Брозович 25
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
24 нояб. 2016, 21:00 МСК
24.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Хапоэль
мин
1
Гореш
Давид Гореш
90
4
Витор
Мигел Витор
90
22
Мараньан
Лусио Мараньан
58'
58'
75
69
Корхут
Михай Корхут
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
20
Таха
Лоай Таха
36
2
Биттон
Бен Биттон
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
71'
71'
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
12
Хобан
Овидиу Хобан
81
11
Бузагло
Маор-Бар Бузагло
90
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
3
Тургеман
Бен Тургеман
17
Охайон
Матан Охайон
7
Ради
Махаран Ради
21
Шабтай
Ювал Шабтай
8
Гадир
Мохаммад Гадир
14
Саар
Бен Саар
90'
Интер
мин
23
Эдер
Эдер
60
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
5
Мело
Фелипе Мело
63
19
Банега
Эвер Банега
70
77
Брозович
Марсело Брозович
25'
25'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
13'
13'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
13
Раноккия
Андреа Раноккия
44
Перишич
Иван Перишич
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти